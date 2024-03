Un incroyable raté en MLS

L’art de se compliquer la vie.

Lors de la rencontre entre l’Inter Miami et Montréal dimanche, qui s’est soldée sur une défaite des Floridiens malgré Suárez, Alba et Busquets (2-3), l’attaquant uruguayen Matías Cóccaro s’est illustré d’une bien drôle de manière. À la 11e minute de jeu, le milieu montréalais Mathieu Choinière réalise une magnifique transversale depuis son camp. Celle-ci lobe le portier adverse grâce à un rebond et offre au buteur de l’Impact un boulevard pour permettre à son équipe de prendre l’avantage.

oh my what just happened pic.twitter.com/hK5XqHDl3H — Major League Soccer (@MLS) March 10, 2024

Sauf que Cóccaro n’aime pas les buts servis sur un plateau et préfère contrôler, se réaxer, dribbler son vis-à-vis, permettant à deux joueurs de Miami, dont le gardien, de revenir, avant de voir sa tentative au point de penalty être contrée par Serhiy Kryvtsov. Heureusement, l’Uruguayen a finalement contribué à la victoire des siens en marquant un pion en fin de rencontre (75e).

Tout est bien qui finit bien.

