Pronostic Chicago Montréal : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Chicago enchaîne face à Montréal

Chicago est l’une des franchises décevantes de la saison en MLS. En effet, le Fire est actuellement en 11e position de la conférence Est et ne disputerait pas les play-off. Cependant, la formation de l’Illinois s’est reprise ces dernières semaines et conserve toutes ses chances de qualification. Lors des 4 dernières rencontres, Chicago s’est imposé à 3 reprises face à Portland (1-2), Kansas City (0-1) et le week-end dernier face à Nashville (1-0) sur une réalisation d’Herbers. Cette bonne dynamique est de bon augure dans cette dernière ligne droite, d’autant plus que le Fire fait face à un adversaire direct, Montréal, qui possède le même nombre de points. Au sein de Chicago, on retrouve l’ancien joueur de Liverpool et de l’Olympique lyonnais Shaqiri, qui épaule Koutsias, Gutierrez, ou Gimenez.

En face, Montréal avait connu un bon passage qui lui avait permis de se replacer parmi les barragistes. En revanche, l’Impact vient de prendre un seul point lors des 3 dernières journées face à Charlotte (0-0). Lors de ses deux derniers matchs disputés à domicile, la formation canadienne s’est inclinée face à New York City (0-1) et contre Atlanta (0-1). Les protégés de Losada restent sur 3 rencontres sans avoir inscrit le moindre but et ne pourront pas compter sur Herrera et Brault-Guillard qui disputent la Gold Cup. En revanche, l’expérimenté kenyan Wanyama et le Français Camacho seront bien présents. En regain de forme et déterminé à prendre le dessus sur un adversaire direct, Chicago devrait s’imposer dans cette affiche face à Montréal.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

