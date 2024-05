La dernière folie de Marcelo Bielsa

On n’hérite pas du surnom d’El Loco pour rien.

Marcelo Bielsa à la tête de la sélection uruguayenne, c’est déjà une raison suffisante pour veiller jusqu’à trois heures du matin pour regarder la Copa América en juin prochain. Mais il y a carrément de quoi avoir envie de déménager à Montevideo quand on voit ce que nous prépare l’Argentin. Selon plusieurs médias sud-américains, l’ancien entraîneur de Marseille souhaiterait convoquer Walter Domínguez pour le prochain match amical contre le Costa Rica, le 31 mai prochain. Si ce nom ne vous dit rien, c’est normal : Domínguez évolue avec l’équipe semi-professionnelle de Juventud de Soriano dans les divisions régionales uruguayennes.

Cet attaquant de 24 ans ne manquerait toutefois pas d’atouts, puisqu’il aurait inscrit la bagatelle de 38 buts en 19 matchs avec son club cette saison. L’intéressé a même confirmé les rumeurs auprès de Multimedios Rincón après la défaite de son club ce week-end : « Ils m’ont appelé et je suis très heureux. Je ne m’y attendais pas et c’était une surprise. » Cette convocation s’expliquerait toutefois par le calendrier sud-américain de la fin du mois de mai : de nombreux clubs uruguayens, comme le Nacional ou Peñarol, ne pourront en effet pas envoyer leurs joueurs en raison de la Copa Libertadores et de la Copa Sudamericana.

Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas aligner Darwin Núñez.