MLS : Messi voit double avec l'Inter Miami, leader de la conférence Est

En trottinant.

Face à l’avant-dernier de sa conférence, Nashville, qui menait au score, l’Inter Miami a ressorti son arme fatale dans la nuit de samedi à dimanche : Lionel Messi. Le champion du monde 2022 s’est arraché pour ouvrir le score en taclant en première période, avant d’enfoncer le clou sur penalty en fin de rencontre.

IT JUST HAD TO BE HIM 🤩🔥 pic.twitter.com/g8T9LmBp2k

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 20, 2024