Scénario fou en MLS, où Chicago s’impose face à Montréal… grâce à un coup de vent

Goal : Wind (90e+9).

Chicago n’est pas surnommée Windy City (la ville venteuse) pour rien. À domicile, face à Montréal, Chicago était dans de beaux draps. Les coéquipiers de Xherdan Shaqiri étaient carrément menés 3-1 à dix minutes du coup de sifflet final. Mais les locaux ont su réduire la marque à la 84e, avant d’égaliser à la 90e+5. Et le plus fou ne s’est pas encore produit : dernière occasion pour Chicago, et Kellyn Acosta envoie une grosse bastos vers la surface. La saucisse semble destinée à personne, et Jonathan Sirois, le portier adverse, compte s’en saisir tranquillement. Mais le ballon poursuit sa trajectoire à cause d’un coup de vent et trompe le Canadien. Bon, le gardien de la franchise québécoise n’est pas exempt de tout reproche…

THAT'S WHY THEY CALL IT THE WINDY CITY Stoppage-time scenes in Chicago! 🤯 pic.twitter.com/8vZQppXIHL — Major League Soccer (@MLS) March 16, 2024

Et ça fait une passe décisive pour le gardien chicagien… chicagolais… chicagolien… chicagoan !

