MLS : On connaît les affiches des finales de conférence

Spoiler : il n’y a plus de Français en course pour le titre.

Ce week-end avaient lieu aux États-Unis les demi-finales de conférence de la MLS. Après un premier tour de play-off qui avait vu l’Inter Miami, leader de la saison régulière, se faire sortir de la course au titre, tout comme le champion en titre, le Colombus Crew, huit équipes s’affrontaient samedi et dimanche pour obtenir le précieux ticket pour la finale de conférence, le 1er décembre prochain : à l’ouest, le Los Angeles Galaxy affrontera les Seattle Sounders, tandis qu’à l’est, Orlando City défiera les New York Red Bull.

Only 4 teams left in the fight for the Cup. 👀🏆 Tune in next weekend for more Audi #MLSCupPlayoffs action. 👊 pic.twitter.com/DCoeOY1SkV — Major League Soccer (@MLS) November 25, 2024

Los Angeles s’est facilement défait ce samedi de Minnesota United dans un match à sens unique (6-2), alors que son futur adversaire, Seattle, venait plus difficilement à bout du LAFC de Hugo Lloris et d’Olivier Giroud (2-1). À l’est, le derby new-yorkais a tourné à l’avantage des Red Bull, vainqueurs du City FC au Citi Field ce samedi (0-2). L’ancien club de Thierry Henry retrouvera en finale Orlando City, vainqueur d’Atlanta United (1-0), pour se disputer le billet pour la grande finale de la MLS. Si le LA Galaxy a déjà remporté 5 titres de champions, Seattle, Orlando et New York courent eux derrière leur toute première couronne nationale.

Des demi-finales de soccer jouées dans des stades de baseball, this is America.

