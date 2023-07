Pronostic Vancouver Seattle : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Vancouver se reprend face à Seattle

Dans ce sprint final pour décrocher une place en play-off, Vancouver occupe actuellement la 9e place qui lui permettrait de disputer un match de barrage. La formation canadienne est l’une des équipes en forme de la Conférence Ouest avec la 3e place lors des 5 dernières journées. Après avoir signé 4 bons résultats, les Whitecaps sont passés au travers face à Kansas City (3-0). Cette défaite est d’autant plus frustrante que le Sporting est l’un des adversaires directs pour la qualif. En forme, Vancouver veut se reprendre à domicile avec la réception de Seattle. L’entraîneur italien des Whitecaps s’appuie sur un effectif cosmopolite avec le Français Ngando, le Japonais Takaoka, le Portugais Martins ou l’Autrichien Schopf.

En face, Seattle se trouve sur le podium avec la seconde place de la Conférence Ouest. Les Sounders accusent 3 points de retard sur le leader St Louis. En revanche, Seattle n’est pas au meilleur de sa forme puisqu’il ne s’est imposé qu’une seule fois lors des 5 dernières journées. Après 5 rencontres sans la moindre victoire, Seattle s’est repris à domicile face à Houston (1-0) sur une réalisation de Rusnak. Entraînés par Schmetzer, les Sounders s’appuient sur le Péruvien Ruidiaz, le portier suisse Frei ou sur l’excellent Nicolas Lodeiro. Le meilleur buteur de la franchise est l’Américain Morris qui participe à la Gold Cup avec les États-Unis et qui sera donc absent pour cette affiche. Sur une bonne dynamique, Vancouver devrait prendre le meilleur sur Seattle et se donner de l’air dans la course aux play-off.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

