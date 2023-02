Les Seattle Sounders rendent hommage à Bruce Lee

Lee Jun-fan club.

À quelques jours du début de la saison 2023 en Major League Soccer (MLS), les Seattle Sounders font parler d’eux de l’autre côté de l’Atlantique. Le club de la côte ouest des États-Unis vient en effet de dévoiler un nouveau maillot spécial, en hommage à Bruce Lee : ayant passé une grande partie de sa vie à Seattle, le célèbre acteur et roi des arts martiaux est ainsi à l’honneur de cette édition. Créé en collaboration avec sa fille Shannon et l’équipementier Adidas, ce maillot accorde une large place aux tons rouges, noirs et jaunes, en hommage au film culte Opération Dragon. L’opération a été annoncée par le club, et les fonds récoltés seront reversés à la Bruce Lee Foundation, une association visant à accompagner les jeunes dans divers programmes d’éducation physique et sportive.

Just like Bruce, Seattle is defined by duality. 🎥 Featuring Han Eckelberg (Mak Fai Kung Fu Dragon & Lion Dance Association) pic.twitter.com/2FgcHbIVRC — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) February 15, 2023

Les Sounders n’en sont pas à leur coup d’essai, puisque l’opération vient succéder à une autre édition spéciale dédiée au légendaire guitariste Jimi Hendrix, natif de Seattle.

Après la drogue, Bruce Lee et Hendrix ont donc un nouveau point commun.