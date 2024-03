Emil Forsberg a-t-il abandonné sa famille ?

Plus élégant sur le terrain qu’en dehors.

Après huit ans passé à Leipzig, Emil Forsberg a tout envoyé balader en s’envolant pour New York en décembre dernier pour porter les couleurs des Red Bulls. Perché sur le podium de la conférence Est de MLS, le Suédois profite de sa nouvelle vie outre-Atlantique… au point d’oublier sa famille. C’est en tout cas ce que lui reproche sa femme, Shanga Forsberg, qui a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle demandait le divorce après 19 ans de vie commune et deux enfants.

« Partir à New York est apparemment un nouveau départ dans ta vie. C’est juste que je ne le savais pas. Tu as également des projets d’avenir. Nous ne les connaissions pas non plus », a-t-elle déploré, indiquant n’avoir des nouvelles du milieu offensif qu’à travers les médias. « Si seulement les journalistes savaient que tu leur as plus parlé qu’à ta famille ces derniers mois », lui a-t-elle lancé depuis sa story Instagram.

Divorcé et pas qualifié pour l’Euro, Emil Forsberg n’a donc plus la moindre raison de se rendre en Allemagne.