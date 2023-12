Forsberg quitte Leipzig pour New York

C’est ce qu’on appelle une mutation interne.

Huit ans après son arrivée, Emil Forsberg quitte le RasenBallsport Leipzig. Annoncé depuis déjà plusieurs jours, son départ vers New York, autre club du groupe Red Bull, vient d’être officialisé ce samedi soir, à l’issu de l’ultime partie disputée par le Suédois sur la pelouse de la Red Bull Arena de Leipzig (victoire 3-1 contre Hoffenheim).

🚨 EMIL x RBNY 🚨 The New York Red Bulls have signed Swedish midfielder Emil Forsberg from RB Leipzig! 🗞️ | @oanda pic.twitter.com/5E7tZZrM63 — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 16, 2023

Au cours de son aventure allemande, Forsberg, vice-champion en 2017 et 2021, aura tout de même été chercher une Coupe d’Allemagne en 2022 et une Supercoupe d’Allemagne, l’été dernier. L’international aux 83 sélections avec la Suède a paraphé un contrat de trois années, plus une en option, avec l’ancien club de Thierry Henry.

Le début de son rêve américain.