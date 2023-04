Un international belge suspendu six matchs pour propos racistes

Dante tes dents.

La MLS a suspendu Dante Vanzeir, attaquant des New York Red Bulls, pour six matchs après avoir tenu des propos racistes lors du match face à San Jose Earthquakes, ce dimanche, (1-1), lors de la 7e journée. Le buteur est arrivé en provenance de l’Union Saint-Gilloise en février dernier. L’international belge (1 sélection en 2021) a tenu des propos racistes contre le joueur franco-américain Jeremy Ebobisse, qui avait expliqué « qu’un adversaire avait tenu des propos racistes à son encontre », sans donner le nom de la personne en question. Les Red Bulls ont présenté « leurs excuses sans réserve pour ces événements inacceptables », via un communiqué, paru sur les réseaux. Le buteur a été suspendu du groupe pro et a été sanctionné économiquement avec une amende dont le montant n’a pas été dévoilé.

L’attaquant de 24 ans, qui a planté un but en six matchs, s’est excusé ce lundi : « J’ai fait une erreur, je vais suivre toutes les étapes qui me permettront de grandir ». En effet, le buteur suivra des sessions de formation et d’éducation, et devra participer à des « programmes de pratiques réparatrices », comme le précise le communiqué de la MLS.

En réponse à cette affaire de racisme, les San Jose Earthquakes ont publié un réel avec plusieurs joueurs de leur équipe main dans la main, pour rappeler que « le changement est nécessaire. Il faut éliminer le racisme de ce magnifique sport ».

Si Dante Vanzeir a un problème avec les Franco-Américain, qu’il aille le dire en face à George Eddy !

Change is needed. Get racism out of the beautiful game. pic.twitter.com/AtiOLWPKsV — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) April 13, 2023

