Pronostic New York Red Bulls New England Revolution : Analyse, cotes et prono du match de MLS

New England Revolution solide face aux New York Red Bulls

La franchise des New York Red Bulls est en quête de régularité dans ses performances. Incapable de gagner 2 matchs de championnat de suite depuis l’entame de la saison, le club de New York se retrouve logiquement à une décevante 12e position. Néanmoins, les Red Bulls ont toujours la possibilité de se qualifier pour les play-off puisqu’ils accusent seulement 3 unités de retard sur le CF Montreal, qui occupe la dernière place qualificative. Après avoir réalisé une très bonne prestation face à Atlanta (4-0), les joueurs de Troy Lesesne ont rechuté en s’inclinant contre les Columbus Crew (2-1). Pour affronter les New England Revolutions, les Red Bulls seront privés de Tolkin (USA) et Burke (Jamaïque) qui sont engagés en Gold Cup avec leurs sélections respectives. En revanche, l’excellent Dante Vanzeir, passé par l’Union saint-gilloise, est bien présent au côté du jeune Brésilien Elias Manoel.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, les New England Revolutions sont dans une position nettement plus confortable. En effet, les Revs sont sur le podium de la conférence Est avec 7 points de retard sur Cincinnati, actuel leader. Sur une excellente dynamique, la bande de Bruce Arena est la meilleure formation de la Conférence Est lors des 5 dernières journées avec 3 succès et 2 nuls. Les Revs avaient profité de 3 réceptions face à l’Inter Miami, Orlando City et Toronto pour faire un carton plein. Lors de sa dernière sortie, New England est allé accrocher le leader Cincinnati (2-2). À l’instar des Red Bulls, les Revs ne pourront pas compter sur Jones qui participe à la Gold Cup avec les États-Unis. En revanche, Bruce Arena peut s’appuyer sur l’Argentin Bou, sur l’Espagnol Carles Gil, ou sur Bobby Wood. Sur une bonne dynamique, New England Revolution devrait au moins accrocher un nul à New York.

► Le pari « Victoire New England Revolution ou match nul » est coté à 1,80 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 260€ (360€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,74 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 248€ (348€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire New England » est coté à 3,65 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 630€ (730€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce New York Red Bulls – New England Revolution :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic New York Red Bulls – New England Revolution détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Les ultras des New York Red Bulls quittent le stade en réaction à la suspension « légère » de Dante Vanzeir