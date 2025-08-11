Choupo-Moting sort une masterclass en MLS

Monument man.

Au mois d’août, les touristes envahissent les artères de la Big Apple avec ce programme : Statue de la Liberté, Ground Zero, Central Park, Empire State Building, Chinatown, Flatiron Building, Rockefeller Center, Brooklyn Bridge sans oublier le mythique musée du MoMA. Après avoir admiré les toiles où Andy Warhol représente Marilyn Monroe, les plus footeux des visiteurs pouvaient découvrir un autre chef d’œuvre ce dimanche : le match rocambolesque d’Eric Maxim Choupo-Moting au stade des Red Bulls de New York.

Big Eric

Dans la périphérie new-yorkaise, l’ancien héros du PSG en quart de finale de la Ligue des champions 2020 a surnagé face au Real Salt Lake. Dès le retour des vestiaires, Choupo-Moting égalise tel un renard des surfaces sur une passe décisive d’Emil Forsberg. Trente minutes plus tard, New York obtient un penalty. Choupo s’élance et tente la panenka. Pendant sa course, il avait certainement zappé qu’il n’avait pas le sang-froid d’Abdoulaye Touré. Résultat : sa tentative termine dans les bras du gardien.

Choupo-Moting goes panenka and Cabral saves the PK. Still 1-1 in final 5 minutes of regulation pic.twitter.com/jqJLEZBhPX — Caleb Turner (@calebturner23) August 10, 2025

Au lieu de cogiter après le 2025e échec de sa carrière, l’attaquant new-yorkais repart au combat. Alors que l’arbitre s’apprêtait à siffler la fin du match, le Camerounais de 36 ans se procure un deuxième penalty après une roulette ronaldinhesque. À l’instar d’un basketteur auteur du shoot au buzzer au Madison Square Garden, il envoie cette fois une sacoche pleine lucarne et offre la victoire à son équipe. Grâce à ses deux réalisations, Eric Maxim Choupo-Moting porte son total à 15 buts en MLS cette saison.

Un joueur incompris.

