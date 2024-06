MLS : le but fou de Jamal Thiaré pour offrir la victoire à son équipe

Si vous cherchiez le but du week-end, il n’était pas à l’Euro, mais bien en MLS !

Les quelques milliers de spectateurs du Mercedes-Benz Stadium s’attendaient sans doute à un match nul ce samedi, alors qu’Atlanta et Toronto se crêpaient le chignon jusqu’au bout du temps additionnel. Mais un seul homme, Jamal Thiaré en l’occurrence, ne l’entendait pas de cette oreille : sur le dernier ballon du match, l’ancien Havrais a joué un sacré tour au gardien adverse, Luka Gavran, qui a certainement eu du mal à dormir après avoir vécu ça. Le procédé est simple, Thiaré est allé boire un petit coup à côté de la cage adverse, et il en a profité pour se placer derrière le gardien de Toronto, qui n’a pas vu le Sénégalais dans son dos. Au moment de reposer le ballon au sol, Thiaré a surgi, chipé le cuir, et a tiré dans le but vide pour offrir un succès inespéré au bout de la nuit à Atlanta (2-1). On vous laisse savourer ci-dessous.

Jamal Thiaré with the sneaky game winner. 👀 pic.twitter.com/QZbSn8paZU — Major League Soccer (@MLS) June 30, 2024

D’autant plus bon, pour les joueurs d’Atlanta, que ce pion leur permet de revenir à égalité de points au classement avec leurs adversaires du soir.

