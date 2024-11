Un ancien gardien de Ligue 1 raccroche les gants après 21 ans de carrière

Et il ne s’agit pas de Paul Bernardoni, qui pour rappel n’a que 27 ans.

Formé à l’INF Clairefontaine et médiatisé dans le reportage Canal+ au même titre que Geoffrey Jourdren ou Hatem Ben Arfa, le gardien franco-américain Quentin Westberg (38 ans) a décidé de prendre sa retraite, comme il l’a annoncé ce mercredi sur ses réseaux sociaux, en collaboration avec son club d’Atlanta United. Passé dans les cages de Troyes, Évian Thonon-Gaillard, Luzenac, Tours ou encore Auxerre, le natif de Suresnes avait décidé de rejoindre l’Amérique du Nord pour finir sa carrière, d’abord à Toronto puis à Atlanta.

After 21 years, Quentin Westberg is hanging up the gloves 🧤

From all of us at #ATLUTD, thank you for being a 5-Stripe and congratulations on an amazing career, Q 🤝 pic.twitter.com/XP7JKMssTI

— Atlanta United FC (@ATLUTD) November 26, 2024