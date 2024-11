Juan Mata devient actionnaire du San Diego FC

John Kills.

Juan Mata a annoncé rejoindre le groupe d’actionnaires du San Diego en Major League Soccer (MLS) ce mercredi. L’Espagnol devient ainsi le premier joueur international en activité à détenir des parts dans le championnat américain et seulement le deuxième joueur international, en activité ou non, à le faire après un certain David Beckham. « Je vois cette étape comme une opportunité d’aider à construire quelque chose de vraiment spécial dans une ville et une ligue qui connaissent une croissance incroyable », a écrit l’actuel joueur des Western Sydney Wanderers sur ses réseaux sociaux, se disant « impatient » de s’impliquer dans des actions sociales « qui correspondent à la vision du club et à [sa] vision personnelle du beau jeu ».

« Un but commun »

Ce n’est pas la première fois que Juan Mata s’engage socialement. En 2017, il avait fondé Common Goal, un mouvement pour inciter les acteurs du football à reverser 1% de leur salaire à des œuvres de charité pour aider des jeunes défavorisés. L’arrivée du champion du monde 2010 au sein du San Diego FC n’est donc pas une surprise, car Common Goal est en partenariat avec Right To Dream, une académie fondée par un ancien recruteur de Manchester United, dont fait partie le San Diego FC, nouvelle franchise de MLS pour 2025.

Après le Japon et l’Australie, Juan Mata se prévoit une petite retraite aux États-Unis.

Pourquoi Viktor Gyökeres est une fraude