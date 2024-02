Luis Muriel traverse l’Atlantique

Muriel n’a plus la fougue de Robin.

Évoluant en Europe depuis 2010 (en Italie et en Espagne), Luis Muriel a fait ses adieux au Vieux continent puisqu’il s’est officiellement engagé, ce jeudi, jusqu’en juin 2026 avec les Floridiens d’Orlando City, quarts de finaliste de la dernière MLS. À l’Atalanta depuis 2019, l’attaquant colombien de 32 ans s’était progressivement éteint après deux premières saisons prolifiques.

Bienvenidos, Luis ❤️ We have acquired forward Luis Muriel as a Designated Player on a three-year contract through 2026. @Luisfmuriel09 | #VamosOrlando — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 15, 2024

Auteur de seulement 2 pions en Serie A cette saison, il a par exemple été plus prolifique en Ligue Europa, en signant deux doublés face à Sturm Graz et au Raków Częstochowa. Au total, Muriel aura scoré 68 buts et délivré 28 passes décisives avec la Dea.

Toujours mieux que d’aller s’enterrer 3 mois en Arabie saoudite, avant de rebrousser chemin.