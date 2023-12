L’Atalanta arrache la victoire face au Milan

Atalanta 3-2 AC Milan

Buts : Lookman (38e, 55e) et Muriel (90e+5) pour l’Atalanta // Giroud (45e+3) et Jović (79e) pour le Milan

Expulsion : Calabria (90e+3) côté Milan

En déplacement chez le voisin bergamasque, le Milan s’est incliné dans les ultimes minutes face à une Atalanta qui a scellé ce succès grâce à une superbe deuxième période (3-2). Avec ce revers, les Rossoneri ont désormais sept longueurs de retard sur le leader turinois et potentiellement neuf sur le cousin nerazzurro, en cas de victoire de ce dernier face à l’Udinese. Après quatre matchs sans victoire, l’Atalanta retrouve le smile à la maison et revient à une seule longueur du top 4.

Si le Milan débute la rencontre tambour battant en multipliant les offensives, la première grosse occasion est bergamasque l’oeuvre de De Ketelaere. Trouvé par Lookman, l’ancien rossonero se retrouve seul à deux mètres du but, mais manque complètement de lucidité et donc le cadre (9e). Les Rossoneri dominent outrageusement mais peinent à perforer le solide bloc bas de l’Atalanta. Exceptée cette reprise de Tomori sur corner repoussée devant sa ligne par Ederson, les occasions sont rares (27e). Incapables de concrétiser, les hommes de Stefano Pioli se font sanctionner. Et c’est Lookman qui trouve la faille. Entrée de surface, le Nigérian arme une frappe déviée par Tomori, Maignan est pris à contre-pied (1-0, 38e). Mais les Milanais ne s’avouent pas vaincus et se ruent à l’attaque. Juste avant la pause, sur un corner de Florenzi, Giroud s’élève plus haut que la meute et égalise d’un coup de casque rageur (1-1, 45e+3).

Au retour des vestiaires, les Rossoneri sont bousculés par une Atalanta bien décidée à retrouver le goût de la victoire. Les hommes de Gasperini poussent et font reculer le bloc milanais, qui finit par craquer. Auteur d’une prestation cinq étoiles, Lookman s’offre un doublé en concluant une superbe action collective et un centre millimétré de De Ketelaere (2-1, 55e). Le Nigérian est même proche du triplé mais Maignan réalise une parade salvatrice sur sa ligne (76e). Le tournant du match puisque dans la foulée, le Milan parvient à égaliser par l’intermédiaire de Jović qui concrétise un centre de Pulisic (2-2, 79e). Mais dans le money-time, Calabria est exclu pour un mauvais geste sur Mirančuk. En infériorité numérique, les Milanais craquent. Sur un service de Koopmeiners, Muriel trompe Maignan d’une talonnade croisée de toute beauté (3-2, 90e+5).

Ne cherchez pas ailleurs, il est là le but du week-end.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso – Scalvini, Djimsiti, de Roon – Ruggeri (Holm, 90e+5), Pašalić (Adopo, 87e), Ederson, Zappacosta – Koopmeiners – Lookman (Mirančuk, 82e), De Ketelaere (Muriel, 82e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Florenzi, Hernández, Tomori, Calabria – Musah, Reijnders (Adli, 88e), Loftus-Cheek (Jović, 72e) – Pulisic, Giroud, Chukwueze (Bennacer, 59e). Entraîneur : Stefano Pioli.