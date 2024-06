Un nombre de buts dans le temps additionnel record à l’Euro 2024

Toutes les sélections s’inspirent du Bayer Leverkusen.

Alors que le Serbe Luka Jović a égalisé à la 95e minute de Slovénie-Serbie cet après-midi (1-1), cet Euro 2024 se distingue déjà par ses rebondissements en cascade. Les buts de Francisco Conceição , Klaus Gjasula, Muhammed Aktürkoğlu, Breel Embolo et Emre Can possèdent tous la particularité d’avoir été inscrits dans le temps additionnel de la seconde période. Six buts en tout pour cette édition, soit un de plus que pendant l’ensemble de l’Euro 2020, et autant qu’en 2016 et qu’en 2004. Un record, au moins depuis l’Euro 1976.

6 – Six goals have been scored in second half stoppage time at EURO 2024, which is already one more than in the whole of the 2020 edition. Drama. #SVNSRB pic.twitter.com/ly6WCsvIns

— OptaJean (@OptaJean) June 20, 2024