L’Albanie marque le but le plus rapide de l’histoire de l’Euro

V’la les keufs, crie 23.

En cueillant la Nazionale (très) à froid, Nedim Bajrami a inscrit… le but le plus rapide de l’histoire de l’Euro. Le milieu de Sassuolo n’a eu besoin que de 23 secondes pour rentrer dans le Guinness. Avec une frappe puissante à destination du premier poteau, il a su profiter d’une mauvaise passe vers l’arrière de Federico Dimarco pour se jouer de Gianluigi Donnarumma, après un bon pressing albanais.

23 – Après 23 secondes de jeu, l'Albanais Nedim Bajrami a inscrit contre l'Italie le but le plus rapide dans l'histoire de l'EURO. Foudre. #ITAALB pic.twitter.com/SDx4a3hjOC — OptaJean (@OptaJean) June 15, 2024

Un record de plus qui tombe lors de la compétition, après seulement 3 matchs disputés et un quatrième en cours. Depuis, l’Italie est revenue et mène 2-1.

Un Euro historique se profile.