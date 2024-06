Lamine Yamal bat le record de précocité de l’Euro

Même pas peur.

L’Espagne a dévoré la Croatie (3-0) en ouverture de son Euro, ce samedi. Dans le même temps, le jeune loup Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un Euro, à 16 ans et 338 jours.

16 – À 16 ans et 338 jours, l'Espagnol Lamine Yamal va devenir le plus jeune joueur de l'histoire de l'EURO. Pépite. #EURO2024 #ESPCRO pic.twitter.com/YkqOugltQ4 — OptaJean (@OptaJean) June 15, 2024

Et titulaire, qui plus est, aux côtés de Nico Williams et Álvaro Morata. Le dernier record datait de 2021, lors de l’Euro 2020. Kacper Kozłowski était en effet entré en jeu face à l’Espagne avec la Pologne, à l’âge de 17 ans et 246 jours.

Destiné à régner.

