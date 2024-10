Quand Lamine Yamal et Marc Bernal s’émerveillaient devant les exploits de Ronaldinho

Une des méthodes de la Masia enfin révélée au grand jour.

S’ils incarnent le présent et le futur du Barça, Lamine Yamal et Marc Bernal n’ont jamais eu le privilège d’observer en direct les exploits du Brésilien Ronaldinho. C’est en tout cas ce que prouve cette vidéo réapparue depuis quelques jours, et devenue virale en Espagne. On y voit les réactions des deux cracks nés en 2007, alors âgés de 11 ans, ébahis devant un clip diffusant les arabesques de l’ancienne star du club. « Il semble jouer contre des enfants », lâche même le récent vainqueur de l’Euro, les yeux remplis d’étoiles.

Fav si no esperabas ver a Lamine Yamal y Marc Bernal Reaccionando a Ronaldinho pic.twitter.com/czOBsqnHJz — Alexa (@alexaxfcb) September 28, 2024

Les gamins de la Masia peuvent aujourd’hui dire la même chose devant les exploits de Yamal.

