Mauvaise nouvelle pour le Barça et Marc Bernal

Mauvaise nouvelle.

Le FC Barcelone a confirmé les inquiétudes au sujet de la blessure de Marc Bernal lors du match opposant les Blaugrana au Rayo, ce mardi soir. Le club a annoncé que le jeune joueur prometteur de 17 ans souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, ainsi que d’une lésion du ménisque externe.

Le milieu de terrain, qui a impressionné en ce début de saison en étant titularisé lors des trois premières journées de Liga, devrait se faire opérer dans les jours à venir et pourrait ne pas rejouer cette saison. Un coup dur pour Bernal qui a touché l’ensemble de l’équipe, comme l’a souligné Hansi Flick, entraîneur du Barça, lors de la conférence de presse après la rencontre, décrivant une ambiance morose éclipsant le succès des Catalans. Sa blessure s’ajoute à une longue liste après celles de Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric Garcia, Gavi, Frenkie de Jong et Ansu Fati.

We are with you, Marc 💙❤️ pic.twitter.com/LtJPGCaSUK

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 28, 2024