Marc Bernal opéré et absent pendant un an

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la 3e journée face au Rayo Vallecano fin août, Marc Bernal a été opéré avec succès ce lundi. Si c’est évidemment une bonne nouvelle, la convalescence du jeune milieu de terrain espagnole va être (très) longue.

Marc Bernal successfully underwent surgery this morning to repair an injury to his left ACL and external meniscus, performed by Dr. Joan Carles Monllau at Hospital de Barcelona, under the supervision of the Club's Medical Staff. His estimated recovery time is 12 months. pic.twitter.com/XanIkLo4v3

