La Juve s'impose face au Napoli

Juventus 1-0 Napoli

But : Gatti (51e) pour les Bianconeri

Bousculée par un Napoli entreprenant, mais en manque de tranchant, la Juve arrache un précieux succès face au champion en titre (1-0) et prend donc provisoirement la tête de la Serie A. Une victoire tactico-tactique des Bianconeri qui sont parvenus à trouver la faille sur leur seule véritable occasion et qui, comme à leur habitude, se sont montrés infaillibles défensivement. Malgré leur domination et leurs nombreuses occasions, les Partenopei repartent de Turin bredouilles. Deuxième revers consécutif pour la bande d’Osimhen en Serie A qui – en cas de victoire du Milan ce samedi sur le terrain de l’Atalanta – pourrait se retrouver à huit longueurs du podium.

Un Szczęsny des grands soirs

En terre ennemie, ce sont donc les Napolitains qui frappent les premiers avec ce coup de casque de Rrahmani, légèrement dévié par Danilo, qui vient flirter avec le montant droit d’un Szczęsny battu (1re). Puis sur un centre qui se transforme en tir de Di Lorenzo, le portier polonais parvient à stopper le cuir in extremis sur sa ligne (7e). Bousculés, les Bianconeri ne tardent pas à réagir. Une réaction à l’initiative de Chiesa qui parvient à perforer la défense napolitaine avant de servir Vlahović, l’attaquant serbe tergiverse trop et voit sa frappe contrée par Natan. Le ballon revient ensuite sur McKennie qui tente une retournée aux six mètres, mais Meret parvient à la repousser d’une sortie salvatrice (19e). Dans un match ouvert et animé, Turinois et Napolitains se rendent coup pour coup. Mais alors que la Vieille Dame a pris le contrôle du match, elle se fait surprendre en contre-attaque, Osimhen sert sur un plateau Kvaratskhelia. L’ailier géorgien se retrouve en face à face, mais dévisse complètement son geste et envoie le cuir dans les travées de l’Allianz Stadium (29e).

29' Kvara si divora il vantaggio 1v1 con Szczęsny 🤯#JuveNapoli pic.twitter.com/rS8SoMoOZm — Lega Serie A (@SerieA) December 8, 2023

Comme face à l’Inter, les Partenopei ont les occasions mais manquent clairement de lucidité. Et comme face à l’Inter, ils butent également sur un gardien adverse dans un grand soir. D’un coup-franc soigné, Zieliński trouve Di Lorenzo – esseulé dans la surface – qui bute sur Szczęsny, auteur d’une parade salvatrice (38e). Finalement, le capitaine napolitain est signalé hors-jeu. L’homme de ce premier acte, c’est bien le portier turinois qui dispute par ailleurs son 250e match de Serie A.

Oui mon Gatti !

Au retour des vestiaires, les hommes d’Allegri décident d’appuyer sur l’accélérateur, face à des champions en titre encore endormis. Poussés par leurs tifosi, les Bianconeri parviennent à trouver la faille. D’un centre déposé, Cambiaso sert Gatti qui prend le dessus sur Di Lorenzo et crucifie Meret d’un coup de casque hargneux (1-0, 51e). Comme face à Monza le week-end dernier, l’ancien maçon délivre les siens.

La Vieille Dame a fait le plus dur et décide – comme c’est souvent le cas après avoir ouvert le score – de laisser le cuir au Napoli. Mais la bande d’Osimhen est en panne d’inspiration face à un bloc turinois solide et discipliné. L’attaquant nigérian parvient tout de même à sanctionner la seule erreur défensive adverse, mais son but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu (71e). Les offensives napolitaines se multiplient, mais la Juve ne rompt pas. En même temps, pas simple de perforer cette muraille bianconera avec une seule frappe cadrée en 90 minutes.

Onzième victoire de la saison pour la Juve et neuvième clean sheet. Reine de la Botte.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Danilo, Bremer, Gatti – Kostić (Alex Sandro, 83e), Rabiot, Locatelli, Cambiaso (Rugani, 90e+2), McKennie (Iling-Junior, 90e+2) – Chiesa (Kean, 83e), Vlahović (Milik, 70e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Napoli (4-3-3) : Meret – Jesus, Natan (Zanoli, 72e), Rrahmani, Di Lorenzo – Zieliński (Elmas, 64e), Lobotka (Cajuste, 86e), Anguissa – Kvaratskhelia (Simeone, 86e), Osimhen, Politano (Raspadori, 72e). Entraîneur : Walter Mazzarri.