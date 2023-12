L'Inter fait sa loi à Naples

Malgré une prestation séduisante, le Napoli s'est fait corriger face à une Inter sérieuse et réaliste (0-3). Une victoire milanaise ponctuée par Marcus Thuram, auteur du troisième et dernier but de la rencontre.

Napoli 0-3 Inter

Buts : Çalhanoğlu (44e), Barella (61e) et Thuram (85e) pour l’Inter

Pour sa première au Diego Armando Maradona pour son retour sur le banc napolitain, Walter Mazzarri avait l’occasion de rentrer dans le coeur des tifosi azzurri. Mais le tacticien du Napoli a reçu une leçon tactique de la part de son homologue interiste, Simone Inzaghi. Si le Napoli a montré un visage séduisant en se procurant les plus grosses occasions, le champion en titre n’est pas parvenu à concrétiser. Et face à l’Inter, ce manque de réussite est immédiatement sanctionné. Avec ce précieux succès (3-0), les Nerazzurri reprennent la tête de la Serie A. Les Partenopei restent à la quatrième place mais sont rejoints par la Roma, qui s’est imposé plus tôt dans la soirée.

Magic Hakan

Un choc entre européens qui débute tambour battant. Et les premiers à s’illustrer sont les Napolitains, avec une frappe sèche signée Elmas repoussée difficilement par Sommer (3e). Réponse quasi immédiate de l’Inter, Thuram trouve le chemin des filets mais l’attaquant français voit son but refusé pour une position de hors-jeu (12e). Un début de match rythmé entre Partenopei et Nerazzurri qui se rendent coup pour coup et alternent les temps forts. Mais si les deux équipes se montrent entreprenantes, elles restent aussi sérieuses et appliquées défensivement. Difficile donc de trouver la faille, Politano prend sa chance aux 30 mètres, Sommer est battu mais le portier suisse est sauvé par sa barre (36e). Les plus grosses occasions sont napolitaines mais ce sont les hommes de Simone Inzaghi qui vont trouver la faille. Et de quelle manière. Après un super mouvement collectif, Barella décale sur Çalhanoğlu. Entrée de surface, le Turc déclenche une puissante demi-volée, Meret ne peut que constater les dégâts et récupérer le ballon dans ses filets (0-1, 44e). Sous les yeux de Patti Smith, présente en tribune au côté d’Aurelio Di Laurentiis, l’Inter rentre aux vestiaires avec ce maigre mais précieux avantage.

Cynique Inter

Mais le Napoli ne s’avoue pas vaincu. Les hommes de Mazzarri se montrent toujours aussi entreprenants mais butent sur un solide Sommer, auteur d’une superbe parade, cette fois-ci devant Kvaratskhelia (58e). Les Napolitains se ruent à l’attaque et laissent alors de nombreux espaces à l’Inter, qui apprécie particulièrement procéder en transition rapide et sanctionne sans scrupule ce manque de réussite adverse : Darmian lance Lautaro Martínez qui parvient à trouver Barella. Lancé, le milieu italien élimine Natan avant de crucifier Meret et le Napoli (0-2, 61e).

Abattus, les Partenopei tentent de réagir mais en face, les Nerazzurri passent en formation tortue. Un bloc bas compact milanais contre lequel le champion d’Italie se retrouve en panne d’inspiration, à l’image d’Osimhen parfaitement muselé par l’arrière-garde lombarde. Vous ne voulez pas marquer ? Très bien on s’en charge. Sur une superbe transversale, Barella trouve Cuadrado qui sert Thuram qui vient mettre fin aux derniers espoirs napolitains (0-3, 85e). Trois occasions, trois buts pour l’Inter. Solidité et réalisme, la marque des très grandes équipes.

Napoli (4-3-3) : Meret – Natan (Zerbin, 86e), Oestigaard, Rrahmani, Di Lorenzo – Anguissa, Lobotka (Zieliński, 75e), Elmas (Lindstrøm, 75e) – Kvaratskhelia, Osimhen, Politano (Raspadori, 68e). Entraîneur : Walter Mazzarri.

Inter (3-5-2) : Sommer – Acerbi, de Vrij (Carlos Augusto, 18e), Darmian (Bisseck, 86e) – Dimarco, Mkhitaryan (Frattesi, 77e), Çalhanoğlu, Barella, Dumfries (Cuadrado, 77e) – Martínez, Thuram (Arnautović, 86e). Entraîneur : Simone Inzaghi.