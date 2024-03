Pronostic Inter Milan Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter se remet la tête à l’endroit face à Naples

L’affiche de cette 29e journée de Serie A met aux prises 2 des grands battus des 8es de finale de la Ligue des Champions : l’Inter et le Napoli. L’Italie ne sera pas représentée en quart de finale car ses deux dernières équipes ont chuté face à des formations espagnoles. L’Inter, finaliste l’an passé, a certainement manqué le coche à l’aller en ne concrétisant pas toutes ses occasions face à l’Atlético. Avec une avance d’un but, le club italien pensait avoir fait le plus dur lorsque Dimarco est venu récompenser une superbe action collective. Seulement quelques minutes plus tard, Pavard ratait son dégagement qui profitait à Griezmann pour égaliser. Par la suite, les Nerazzurri ont eu deux superbes opportunités de faire le break par Thuram et Barella sans réussite. En fin de rencontre, l’Inter a craqué lorsque l’Atletico a poussé. Obligé de disputer les prolongations, les hommes de Simone Inzaghi se sont finalement inclinés lors des tirs aux buts avec un raté de Lautaro Martinez. En difficultés en C1 cette saison (2 buts), l’Argentin est en revanche injouable en SA (23 buts en 25 matchs). Déçu, le club lombard, doit se tourner vers la quête du Scudetto. Actuellement, les Intéristes caracolent en tête de Serie A avec 16 points de plus que le Milan AC.

En face, le Napoli a chuté face au FC Barcelone (3-1). Mal rentré dans son match, le club napolitain s’est rapidement retrouvé mené de 2 buts avant que l’espoir ne revienne sur la réduction du score du défenseur central Rrahmani. Malgré une forte pression, les Partenopei ne sont pas parvenus à revenir et ont été punis sur un contre catalan. Ce revers est le premier de Calzona depuis son arrivée au sein du club. Le technicien italien a une autre mission, qualifier son équipe pour une compétition européenne. Actuellement, ses protégés se retrouvent en 7e position, avec 3 points de retard sur l’Atalanta (6e) et surtout 7 sur Bologne qui occupe le dernier strapontin qualificatif pour la C1. Pour son dernier déplacement, Naples avait surclassé Sassuolo (1-6) mais avait auparavant enchainé les contre-performances à l’extérieur. Le week-end dernier, Naples n’a pu faire que match nul face au Toro (1-1). Dominateur sur la scène nationale, l’Inter devrait relever la tête en prenant le meilleur sur Naples.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

