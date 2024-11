Naples résiste à l'Inter et garde sa première place

Le choc entre l'Inter et Naples, les deux derniers champions d'Italie, a accouché d'un score de parité ce dimanche (1-1). Les Partenopei restent leaders du championnat, mais le classement se resserre puisque les six premiers se tiennent en seulement deux points.

Inter 1-1 Napoli

Buts : Çalhanoğlu (43e) // McTominay (23e)

Antonio Conte ne perd jamais face à l’Inter. Le technicien italien a dirigé son septième match face au géant milanais ce dimanche et préservé son invincibilité en ramenant un point en Lombardie (1-1). Son Napoli a su faire le dos rond et résister au champion d’Italie en titre, qui pourra regretter le penalty manqué par Hakan Çalhanoğlu.

Hakan, tireur d’élite

Le début de match est totalement maîtrisé par les Nerazzurri, en témoigne la possession de balle à sens unique du premier quart d’heure (75% en faveur de l’Inter). Les occasions ont néanmoins tardé à se profiler. La frappe de Khvicha Kvaratskhelia n’a posé aucun problème à Yann Sommer (15e) tandis que de l’autre côté du terrain, le retour salvateur d’Alessandro Buongiorno a permis de bloquer Benjamin Pavard, en position menaçante (17e). Ce diable de Scott McTominay est cependant sorti de sa boîte pour lancer les hostilités sur un corner, poussant le ballon au fond à la suite d’une déviation d’Amir Rrahmani (0-1, 23e).

Le premier but du match est pour le Napoli ! McTominay marque sur corner et climatise le stade Giuseppe-Meazza !

Francesco Acerbi a ensuite maintenu l’Inter en vie en empêchant Kvara de frapper devant Sommer (36e). Au four et au moulin, le défenseur italien a enchaîné en obligeant Alex Meret à sortir une parade déterminante du pied (40e). Les locaux ont finalement remis les compteurs à zéro grâce à Hakan Çalhanoğlu : le sniper a appuyé sur la gâchette à 30 mètres de la cible et a réussi à transpercer les gants de Meret (1-1, 43e). Son troisième but sur ses cinq dernières titularisations, précieux pour remettre les Nerazzurri dans la parti.

Çalhanoğlu !! Quel pétard du dernier 20e au Ballon d'Or ! L'Inter égalise après le but du milieu turc

Un péno et deux poteaux

L’Inter a passé la vitesse supérieure en deuxième période pour prendre l’avantage. Attentif au second ballon à l’entrée de la surface, Federico Dimarco a fait trembler le poteau sur son pied gauche (52e). Le piston à la crinière argentée a retenté sa chance, en demi-volée dans la surface, mais Meret s’est cette fois interposé (68e). La volonté des Intéristes a porté ses fruits lorsque Denzel Dumfries a obtenu un penalty en surgissant dans le dos de Zambo Anguissa, pris par surprise. Malheureusement pour eux, Çalhanoğlu a envoyé le ballon sur le montant alors que Meret avait plongé du bon côté (74e). Lautaro Martínez n’a pas trouvé la faille non plus dans les airs, le portier napolitain s’opposant à son coup de tête (83e). Mission accomplie pour Naples, qui ramène le point du nul et redevient seul et unique leader de Serie A. En revanche, ça klaxonne dans le rétro puisque les Partenopei ne comptent qu’un petit point d’avance sur le quatuor de chasseurs formé par l’Atalanta, la Fiorentina, l’Inter et la Lazio. Vous avez dit suspense ?

Inter (3-5-2) : Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni (De Vrij, 89e) – Dumfries, Barella, Çalhanoğlu (Zielinski, 82e), Mkhitaryan, Dimarco (Darmian, 82e) – Thuram (Taremi, 82e), Martínez (Arnautovic, 89e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Napoli (4-3-3) : Meret – Olivera, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo – McTominay, Gilmour (Lobotka, 60e), Anguissa – Kvaratskhelia, Lukaku (Simeone, 77e), Politano (Ngonge, 84e). Entraîneur : Antonio Conte.

