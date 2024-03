Après ses propos racistes envers Juan Jesus, Francesco Acerbi quitte le rassemblement de l’Italie

Une bien vilaine scène a eu lieu lors du match nul entre l’Inter Milan et Naples ce dimanche (1-1).

En début de seconde période, Juan Jesus a interpellé l’arbitre de la rencontre en pointant du doigt Francesco Acerbi. Sur les réseaux sociaux, une lecture labiale a permis d’interpréter la plainte du défenseur brésilien : « Ça ne me convient pas, il m’a dit : “Tu es un nègre.” Ici, il y a un symbole fort (en montrant le patch Racism Out, NDLR). » Monsieur Federico La Penna a alors convoqué le défenseur interiste pour en discuter à trois pendant quelques instants, avant de laisser le jeu reprendre. Après le match, Jesus a évoqué l’incident au micro de DAZN, sans chercher à confirmer directement la nature des propos qui ont été proférés. « Acerbi, qui est un bon gars, a dit des choses qui n’étaient pas gentilles, a expliqué le Napolitain. Il est allé un peu trop loin, mais il s’est excusé parce qu’il s’est rendu compte qu’il était allé trop loin. Ce sont des choses qui se passent sur le terrain, et elles doivent y rester. » Selon le code de justice sportive qui réglemente les comportements discriminatoires, Acerbi pourrait écoper de dix matchs de suspension si des propos racistes sont avérés.

En attendant que cet épisode soit clarifié, la Fédération italienne de football a pris les devants en excluant Acerbi de la sélection italienne pour les prochains matchs amicaux face au Venezuela et l’Équateur. Un communiqué explique ainsi que le Nerazzurro a délivré à Luciano Spalletti une version « démontrant qu’il n’y avait aucune intention diffamatoire, dénigrante ou raciste de sa part », mais justifiant son exclusion « afin d’assurer la sérénité nécessaire à l’équipe nationale et au footballeur lui-même ».

C’est le défenseur de la Roma Gianluca Mancini qui le remplace.

