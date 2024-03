L’Inter accrochée par le Napoli

Inter 1-1 Napoli

Buts : Darmian (43e) pour les Nerazzurri // Juan Jesus (81e) pour les Partenopei

De retour aux affaires en championnat après leurs déroutes respectives à Madrid et à Barcelone, l’Inter et le Napoli se sont livré une vraie bataille. Si les Nerazzurri pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque et en maîtrisant leur sujet, les champions en titre sont parvenus à égaliser, sur leur seule véritable occasion de la rencontre. Un match nul (1-1) qui met fin à la série de dix victoires consécutives des hommes d’Inzaghi, qui restent néanmoins confortablement installés en tête de la Serie A, avec quatorze points d’avance sur leur dauphin, le Milan. Pour les Napolitains, ce point obtenu chez le leader reste paradoxalement un mauvais résultat puisqu’ils se retrouvent désormais à dix longueurs de Bologna, quatrième.

À Milan, les défenseurs attaquent, les attaquants défendent

Mercredi soir, nul doute que Francesco Calzona était avec son calepin devant ce rocambolesque Atlético-Inter. Et nul doute que le tacticien italien s’est inspiré de la tactique mise en place par El Cholo pour ce déplacement en Lombardie. Une inspiration qui se fait ressentir dès les premières minutes avec des Napolitains bien décidés à venir chercher les Interistes sur leurs premières relances. Mais il en faut un peu plus pour mettre en difficulté l’Inter.

Et sur une transition rapide parfaitement amenée, les Nerazzurri parviennent à s’extirper du (léger) pressing napolitain et sont les premiers à se montrer dangereux. Mais Darmian, puis Lautaro Martínez butent sur un Meret héroïque (13e). Un premier avertissement pour le Napoli qui resserre immédiatement les boulons. Évoluant en bloc médian et compact, la bande de Zambo Anguissa donne du fil à retordre aux hommes d’Inzaghi. Et comme souvent face à l’Inter, le moindre moment d’inattention face à ces derniers se paye cash. Sur une longue relance de Sommer, alors que les champions en titre sont encore tous dans la moitié de terrain milanaise, Lautaro Martínez lance la contre-attaque, et sur un centre de Bastoni, Darmian – cette fois-ci – ne laisse aucune chance à Meret et fait exploser San Siro (1-0, 43e). Un défenseur passeur pour un autre défenseur, la nouvelle marque de fabrique milanaise.

Jesus le sauveur

Bien décidée à enterrer les espoirs napolitains, l’Inter appuie d’emblée sur l’accélérateur et impose une cadence infernale à un Napoli en grande souffrance, mais qui peut compter sur un Meret des grands soirs. Le portier italien écœure Lautaro Martínez (47e), puis Dimarco (53e) et permet aux siens de garder espoir. Dans le dur pendant les dix premières minutes de ce second acte, les Partenopei sortent peu à peu la tête de l’eau et développent des offensives. Les intentions sont bonnes. Mais sans Osimhen, amoindri physiquement et laissé sur le banc, ça manque cruellement de létalité pour perforer cette muraille milanaise.

Solides et disciplinés, les Nerazzurri laissent leur adversaire faire joujou avec la balle, mais ne parviennent pas à faire le break. Et de manière presque inespérée, le Napoli égalise. Sur un corner, Juan Jesus se retrouve esseulé au second poteau et inscrit son premier pion de la saison (1-1, 81e). La fin de match devient tendue, les Milanais et les Napolitains se rendent les coups sous la bronca d’un San Siro pas vraiment satisfait de cette fin de match. Le score ne bougera pas.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bastoni, Acerbi, Pavard (Bisseck, 46e) – Dimarco (Dumfries, 79e), Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella (Frattesi, 71e), Darmian – Martínez (Sánchez, 79e), Thuram. Entraîneur : Simone Inzaghi.

SSC Napoli (4-3-3) : Meret – Olivera (Mário Rui, 74e), Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo – Traorè (Cajuste, 70e), Lobotka, Anguissa – Kvaratskhelia, Raspadori (Simeone, 74e), Politano. Entraîneur : Francesco Calzona.

Retrouvez ici les résultats et le classement de la Serie A

