Écarté de la sélection italienne, Acerbi dément avoir tenu des propos racistes

Parole contre parole.

Exclu du rassemblement de la sélection italienne ce lundi pour les prochains matchs amicaux face au Venezuela et l’Équateur, Francesco Acerbi est revenu sur l’accusation de racisme de Juan Jesus, lors du match nul entre l’Inter Milan et Naples dimanche (1-1). Si le défenseur napolitain a minimisé les faits en fin de rencontre, déclarant que ce dernier « s’est excusé parce qu’il s’est rendu compte qu’il était allé trop loin. Ce sont des choses qui se passent sur le terrain, et elles doivent y rester », le joueur des Nerazzurri de 36 ans, qui a donné sa version des faits à ses coéquipiers en équipe nationale et au sélectionneur Luciano Spalletti, assure qu’il s’agit d’une incompréhension.

« Je n’ai jamais tenu de propos racistes, je suis très serein. Je suis professionnel depuis 20 ans et je sais ce que je dis, aucun mot de ce genre n’est sorti de ma bouche. C’est lui qui a mal compris. Je regrette d’avoir quitté l’équipe nationale, au racisme je dis “va te faire foutre”, a-t-il déclaré selon la Gazzetta dello Sport. Il se passe beaucoup de choses sur le terrain, c’est normal. Vous jouez au football, vous dites certaines choses, mais à la fin du match, vous vous serrez la main, et tout rentre dans l’ordre. »

Si les propos racistes sont avérés, Acerbi pourrait écoper, a minima, de dix matchs de suspension.

