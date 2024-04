Affaire Juan Jesus : Acerbi défendu par le directeur général de l’Inter, Beppe Marotta

Avant le coup d’envoi d’Inter-Empoli ce lundi soir, le directeur général des Nerazzurri, Beppe Marotta, a pris la défense de Francesco Acerbi, accusé de racisme par le joueur de la Juventus Juan Jesus (il avait même été désinvité du rassemblement de l’équipe d’Italie à cause de cette affaire), mais finalement acquitté par le juge sportif italien, il y a une semaine.

« Jusqu’à présent, nous avons été délibérément silencieux, a déclaré Marotta au micro de DAZN. Nous avons demandé à notre joueur de nous raconter ce qui s’était passé sur le terrain (lors d’Inter-Juve le 4 février, NDLR) et il nous a dit ce qui était la vérité, sa vérité, la vérité objective. Nous n’avions aucun doute sur ce qu’il nous avait dit et nous n’avions aucune preuve de comportement discriminatoire sur les images. Nous l’avons donc soutenu […] et le juge a ensuite pris sa décision. L’Inter est toujours aux côtés de toute initiative de lutte contre le racisme, nous sommes contre le racisme et nous sommes aux côtés de Juan Jesus à cet égard. Mais il y a un aspect juridique qui doit être respecté. »

De toute façon, le racisme n’existe pas en Italie, si ?