Acerbi accusé de racisme : un problème Nazionale

Jusqu’ici relativement épargnée par les polémiques liées au racisme, l’équipe nationale italienne se retrouve cette fois-ci embourbée dans une situation inconfortable à cause des propos racistes présumés de Francesco Acerbi envers Juan Jesus. Le match amical face au Venezuela, prévu ce jeudi soir, est passé au second plan.

Finalement qualifiée pour l’Euro, l’Italie comptait certainement sur cette dernière fenêtre internationale avant le tournoi pour en faire une rampe de lancement vers la défense de son titre. Peu concernée par les affaires de racisme, qui touchent habituellement ses championnats, la Squadra Azzurra est cette fois-ci pleinement touchée par le sujet. Titulaire régulier dans le onze de Luciano Spalletti, Francesco Acerbi ne disputera pas les deux rencontres amicales à venir face au Venezuela (ce jeudi à 22 heures) et à l’Équateur (dimanche à 21 heures). Le Nerazzurro est accusé par Juan Jesus d’avoir lâché l’insulte de « negro » lors du match entre Naples et l’Inter le week-end dernier. Résultat : le défenseur a été exclu du rassemblement, même s’il nie les accusations.

Acerbi-Juan Jesus, version contre version

L’affaire a relégué le foot au second plan, depuis le communiqué publié par la Fédération annonçant l’exclusion du joueur dès le début de semaine, suite à une discussion entre ce dernier et son sélectionneur. Si elle précise tout de même qu’après cet échange et compte tenu des informations dont elle dispose, « il n’y avait aucune intention diffamatoire, dénigrante ou raciste de sa part », elle souligne aussi un besoin de « garantir la sérénité nécessaire à l’équipe nationale ». Le défenseur se défend, bien sûr. Selon la Gazzetta dello Sport, Acerbi affirme n’avoir « jamais tenu de propos racistes » et « qu’aucun mot de ce genre n’est sorti de [sa] bouche », après s’être pourtant excusé en plein match auprès de Jesus. Insuffisant pour le Brésilien, regrettant que dans le football « vous dites certaines choses, mais à la fin du match, vous vous serrez la main et tout rentre dans l’ordre ».

Pas tout à fait, justement. Le Napolitain a ainsi pris la parole via Instagram pour dénoncer une réécriture de l’histoire, alors qu’il avait pourtant tourné la page. Celui qui a immédiatement averti l’arbitre de la situation lors de la rencontre avait confié au micro de DAZN que l’incident était terminé. « Il s’est excusé parce qu’il s’est rendu compte qu’il était allé trop loin… ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. » Sur Instagram, il n’a pas voulu en rester là : « Pour moi, le problème a été clos hier sur le terrain avec les excuses d’Acerbi (…) Mais aujourd’hui, j’ai lu des déclarations d’Acerbi contredisant totalement la réalité des événements (…) Acerbi m’a dit « va-t’en noir, tu n’es qu’un negro”. » De quoi mettre à mal la défense de l’Italien et maintenir la crise.

La fin de l’inaction en Italie, mais un chemin encore long

Ces derniers temps, le football italien ne fait pas l’autruche face au racisme et cherche à multiplier les bonnes initiatives pour lutter contre ce fléau. La Fédération italienne a mis en place des campagnes de sensibilisation, « Unis sous les mêmes couleurs », signé un accord avec l’office italien contre les discriminations et le racisme, ou encore fixé à 2030 l’objectif d’éradiquer « le racisme sous toutes ses formes dans tous les stades ». Les images de vidéo-surveillance sont elles aussi mises à contribution et les sanctions individuelles de plus en plus répandues envers les supporters fautifs, tout comme de véritables enquêtes sont lancées pour retrouver les coupables.

Il n’y a eu aucun incident de racisme. Luciano Spalletti

Malgré ça, les réactions houleuses de la Curva Sud d’Udine après les cris de singes envers Mike Maignan ou le déni d’Ivan Juric après des insultes proférées à Mario Balotelli il y a quelques années, qui ne sont que des exemples parmi d’autres, témoignent d’un problème de fond toujours vivace, dans un pays dirigé par le gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni. La retenue affichée par Luciano Spalletti, qui a botté en touche en disant ne pas avoir d’informations sur l’affaire Acerbi/Juan Jesus et en assurant qu’il « n’y a eu aucun incident de racisme », ou encore le mépris de Massimiliano Allegri, qui n’a pas daigné lire un texte prévu dans le cadre de la lutte contre la racisme le week-end dernier, montrent que le chemin est encore long, surtout si les “modèles” ne sont pas à la hauteur des enjeux.

Dans cette affaire, Jesus et Acerbi devraient rapidement être auditionnés et entendus par un procureur, après que la Ligue italienne a décidé d’ouvrir une enquête sur le sujet, preuve que l’inaction n’est plus d’actualité. Il faudra toutefois attendre de voir la dureté de la sanction infligée à l’Interiste si ce dernier est reconnu coupable, tant elle sera le principal juge de paix de l’avancée du football italien dans le domaine. Hasard du calendrier, c’est lors de la journée internationale contre la discrimination raciale que l’Italie affrontera ce jeudi soir le Venezuela, à un peu moins de trois mois d’un Euro en Allemagne que Philippe Lahm souhaite mettre sous le signe de la promotion des droits de l’homme, et alors que le football germanique doit se positionner contre la montée de l’extrême droite outre-Rhin.

