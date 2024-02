Philipp Lahm souhaite que l’Euro 2024 fasse la promotion des droits de l’homme

L’Euro en Allemagne, une fête du foot, mais pas seulement.

Philipp Lahm, l’un des mythiques capitaines de la sélection allemande, retraité des terrains depuis mai 2017, est le directeur du championnat d’Europe 2024 qui sera organisé dans son Allemagne natale. L’ancien latéral droit du Bayern Munich s’est penché sur les motivations qui l’ont poussé à rejoindre la candidature de la Deutsche Fußball Liga (DFL) pour l’Euro, dans une tribune que lui a accordée le Guardian (réalisée en partenariat avec Oliver Fritsch à Zeit Online) publiée ce vendredi, évoquant la « crise du sport », comme raison principale.

« À l’époque, les grands événements suscitaient beaucoup de scepticisme. La FIFA avait attribué la Coupe du monde à la Russie et au Qatar, tandis que le Comité international olympique avait attribué les Jeux olympiques à Sotchi et à Pékin. Les démocraties européennes sont devenues sceptiques lorsque les valeurs du sport ont été évoquées, explique-t-il. Cela ne pouvait pas être dans l’intérêt de l’Allemagne et du monde occidental. J’ai voulu contribuer à contrecarrer cette tendance, à petite et à grande échelle. J’aide en tant qu’entraîneur dans mon club d’origine, le FT Gern, où joue mon fils, et je suis devenu directeur du tournoi du championnat d’Europe. »

Le football est avant tout un spectacle et un divertissement. Mais le jeu peut aussi être utilisé pour discuter de nombreuses évolutions de la société, bonnes ou mauvaises. Philippe Lahm

Sans langue de bois, Philipp Lahm, qui compte 113 sélections avec la Mannschaft, s’est dit « impatient » de voir cette compétition démarrer, pour tenter de changer les mentalités : « Le football est avant tout un spectacle et un divertissement. Mais le jeu peut aussi être utilisé pour discuter de nombreuses évolutions de la société, bonnes ou mauvaises. »

Puis l’Allemand a continué le développement de son idée, en prenant comme exemple les deux grandes compétitions sportives que sont la Coupe du monde et les Jeux olympiques : « Dans l’esprit de Pierre de Coubertin et de Jules Rimet, qui ont fondé respectivement les Jeux olympiques modernes et la Coupe du monde de football, les événements sportifs internationaux promeuvent les droits de l’homme et la compréhension internationale. Depuis six ans, j’exerce mes fonctions dans ce sens originel. Mon rôle est celui d’un médiateur, qui tente de faire comprendre à tous que le tournoi peut être utilisé pour créer un sentiment de solidarité. »

Double Lahm.