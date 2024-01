Affaire Maignan : Le communiqué lunaire de la Curva Nord de l’Udinese

Les ultras de l’Udinese auraient pu faire amende honorable. Ils ont choisi l’autre option.

Ce samedi 20 janvier, l’AC Milan se déplaçait sur le terrain d’Udine. Et, même si les Rossoneri l’ont emporté, l’essentiel était ailleurs : aux alentours de la demi-heure de jeu, Mike Maignan est rentré aux vestiaires après avoir signifié à l’arbitre de la rencontre qu’il avait été la cible de cris de singes et d’insultes racistes descendus de la Curva Nord du Stadio Friuli. Le match reprendra finalement quelques minutes plus tard. Depuis, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ce triste épisode, qui est malheureusement loin d’être un cas isolé de l’autre côté des Alpes.

Les ultras de la Curva Nord ont réagi ce lundi à travers un communiqué. Et celui-ci va faire parler : « Les accusations de racisme ne nous affectent pas. Nous accueillons des personnes de tous âges, de toutes classes sociales et de toutes nations. […] Aucun chant discriminatoire n’a été chanté pendant le match. Les mots grossiers ou les cris incivils d’un individu ne reflètent pas notre communauté. De nombreux joueurs de l’Udinese sont noirs et personne ne s’est jamais plaint de comportements racistes au stade ou dans la vie de tous les jours de la part du peuple frioulan. Nous mettons formellement en garde quiconque souhaite poursuivre cette campagne de dénigrement contre notre peuple pour des épisodes qui pourraient concerner des individus. »

On appelle ça remettre une pièce dans la machine.

