Des nouvelles rassurantes pour Evan Ndicka

Ouf.

Les images ont choqué la Serie A : ce dimanche, au beau milieu d’Udinese-AS Roma, Evan Ndicka avait été victime d’un malaise. Le champion d’Afrique avait dû être évacué sur civière, et l’arbitre avait décidé de suspendre le match. Alors que le joueur se trouve toujours à l’hôpital, les premières nouvelles concernant son état de santé sont rassurantes. Selon la Gazzetta dello Sport, le défenseur romain n’aurait en réalité jamais perdu connaissance. Le joueur aurait été déclaré « hors de danger de mort » dès son arrivée à l’hôpital, ce qui explique que les médecins n’aient pas eu recours à un défibrillateur.

Ce dimanche soir, le club giallorossi a posté sur les réseaux sociaux une photo montrant l’Ivoirien dans son lit d’hôpital. Ses coéquipiers ainsi que le staff du club se sont rendus à son chevet peu après l’interruption de la rencontre. Si l’hypothèse de la crise cardiaque est d’ores et déjà exclue, Evan Ndicka devrait rester hospitalisé pour des examens qui tenteront d’expliquer les raisons de son malaise. Le match, lui, devrait reprendre à une date ultérieure, à la 72e minute et sur le score de 1-1.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale.

Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale.

Forza Evan! 💪#ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq

— AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024