La Roma arrache la victoire contre l'Udinese

Roma 3-1 Udinese

Buts : Mancini (20e), Dybala (81e) et El Shaarawy (90e) pour les Giallorossi // Thauvin (57e) pour les Friulani

L’eau mouille, le feu brûle, Dybala délivre la Roma.

Devant un Stadio Olimpico toujours aussi bien garni, la Roma a cravaché pour arracher la victoire contre l’Udinese (3-1). Un succès important pour les Giallorossi, qui reviennent à une seule petite longueur du Napoli, quatrième. Malgré un but de Thauvin, les Friulani s’inclinent donc et fleurent dangereusement avec la zone rouge, une petite longueur les sépare d’Empoli, dix-huitième.

Sans être étincelants mais profitant d’un adversaire ronronnant, les Romains prennent d’emblée le contrôle du match. Une domination concrétisée par l’intermédiaire de Mancini qui fait parler son jeu de tête, servi sur un plateau par Dybala (1-0, 20e). C’est seulement en seconde période que l’Udinese se décide à jouer et se montre nettement plus menaçant. Les Giallorossi reculent dangereusement et se font sanctionner. Sur un centre de Payero, Thauvin se joue de la défense romaine et trompe Patrício d’un coup de casque malicieux (1-1, 57e). Deuxième but de la saison pour le champion du monde.

Tout est à refaire pour les hommes de José Mourinho, mais ces derniers ne s’avouent pas vaincus. La Roma se remet à jouer et sur une superbe déviation de Lukaku, Dybala se retrouve en face à face, ne tergiverse pas et fait exploser le Stadio Olimpico (2-1, 81e). Les tifosi romains en veulent encore, ça tombe bien, El Shaarawy est inspiré et d’une délicieuse enroulée, creuse définitivement l’écart (3-1, 90e). Cette fois-ci, l’Udinese ne reviendra pas. En même temps, Flo Thauv’ n’était plus sur le terrain.

Roma (3-5-2) : Patrício – Ndicka, Llorente, Mancini – Spinazzola (El Shaarawy, 63e), Pellegrini (Azmoun, 63e), Paredes (Bove, 77e), Cristante, Karsdorp (Zalewski, 77e) – Lukaku, Dybala (Kristensen, 82e). Entraîneur : José Mourinho.

Udinese (3-5-2) : Silvestri – Perez, Bijol, João Ferreira (Kabasele, 79e) – Zemura (Kamara, 82e), Payero, Walace, Samardžić (Lovrić, 69e), Ebosele – Isaac, Thauvin (Lucca, 79e). Entraîneur : Gabriele Cioffi.

La Roma inflige une correction à l'Udinese et conforte sa troisième place