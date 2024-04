À Sassuolo, Florian Thauvin offre un point à l'Udinese

Buts : Defrel (41e) pour les Neroverdi // Thauvin (44e) pour les Friulani

Les Français à l’honneur au Mapei Stadium.

À l’occasion du déplacement de l’Udinese à Sassuolo, Florian Thauvin a inscrit sa sixième réalisation de l’exercice en cours, toutes compétitions confondues. Une action, juste avant la mi-temps, sur laquelle il a été à l’avant-dernière passe – une talonnade malicieuse – puis à la finition après avoir piqué au centre pour reprendre le service de Roberto Pereyra.

Trois minutes plus tôt, son compatriote Grégoire Defrel (passé par la Roma et la Sampdoria), avait ouvert le score en faveur des locaux, débloquant par la même occasion son compteur but cette saison.

45% – Florian #Thauvin (three goals and two assists) has been involved in 45% of Udinese's goals (5/11) in 2024 in Serie A, only Duván Zapata (57%) and Dusan Vlahovic (65%) has taken part in more goals in % in the period in the top-flight. Return.#SassuoloUdinese

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 1, 2024