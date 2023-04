Grégoire Defrel crucifie la Juve

US Sassuolo 1-0 Juventus

Buts : Defrel (65e) pour les Neroverdi

Cocoricoooo!!!!!

En déplacement sur la pelouse de Sassuolo, la Juve s’est inclinée 1-0 sur un but de Grégoire Defrel. Pas la meilleure des préparations avant ce quart de finale retour de Ligue Europa à Lisbonne.

Sous le soleil d’Émilie-Romagne, ce sont bien les locaux qui prennent les commandes de ce match. Avec un bloc très haut, Sassuolo multiplie les offensives face à une Juve, décidée à faire le dos rond. Solides et disciplinés dans leurs derniers mètres, les Bianconeri procèdent de leur côté en transition rapide mais manquent eux aussi de lucidité dans la fameuse zone de vérité.

Il fallait attendre la seconde période pour voir cette rencontre s’emballer. Si la Juve décide de monter en intensité, elle est tout proche de se faire surprendre avec cette tête de Defrel, entré en jeu à la pause, repoussée par un Perin vigilant (56e). Les Turinois répondent avec cette frappe lointaine de Danilo que Consigli parvient à renvoyer (58e). Sassuolo n’a plus la possession mais se montre tout aussi dangereux en transition rapide. Et sur cette reprise de Bajrami, Federico Gatti est tout proche d’envoyer le cuir dans ses propres filets mais le défenseur turinois est sauvé par son montant. Mais ce n’est que partie remise. Sur un corner mal renvoyé par Fagioli, Defrel en profite pour crucifier Perin d’une reprise de volée (1-0, 65e). Entrée cinq étoiles pour l’attaquant français qui inscrit son cinquantième but en Serie A. Courant après le score, la Vieille Dame multiplie les offensives mais tombe sur une solide défense adverse, et un immense Consigli, qui réalise une parade cinq étoiles sur cette tête d’Adrien Rabiot (73e). Même l’entrée fracassante de Federico Chiesa ne suffira pas, les Bianconeri s’inclinent de nouveau, après leur revers sur la pelouse de la Lazio le week-end dernier (1-2). De son côté, avec cette victoire, Sassuolo revient à quatre longueurs de son adversaire du jour et s’autorise une fin de saison alléchante.

US Sassuolo (4-3-3) : Consigli – Rogério, Tressoldi (Ferrari, 90e), Erlic, Toljan – Henrique (Harroui, 70e), Lopez, Frattesi – Lauriente (Ceide, 78e), Pinamonti (Defrel, 46e), Bajrami (Zortea, 78e). Entraîneur : Alessio Dionisi.

Juventus (3-5-2) : Perin – Danilo, Bremer, Gatti – Kostić (Chiesa, 66e), Rabiot, Paredes (Pogba, 83e), Fagioli (Miretti, 66e), Barbieri (Cuadrado, 57e) – Vlahović, Milik (Di María, 57e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

La frayeur de Szczesny, remplacé à cause d’une gêne à la poitrine