La Juventus se fait peur face au Sporting

Juventus 1-0 Sporting CP

But : Federico Gatti (73e)

Petit avantage pour la Juve.

Les Bianconeri ont pris une mince option sur la qualification pour le dernier carré de la C3 en dominant le Sporting, ce jeudi soir (1-0). Consciente que son adversaire du soir apprécie d’avoir le cuir dans les pieds, la Vieille Dame se montre joueuse et entreprenante d’emblée. Sur une sublime ouverture de Di María, Federico Chiesa réussit son contrôle et enchaîne sur une frappe, mais Adán se montre sérieux (11e). Le Sporting prend ensuite le contrôle du match et gagne en confiance. Les Leões multiplient les offensives et font passer un premier message à leur adversaire du soir avec une frappe lointaine de Morita, qui frôle le montant droit de Szczęsny (20e). La Juve recule, le Sporting pousse et met une nouvelle fois à contribution le dernier rempart turinois. Sur une demi-volée de Gonçalves, Szczęsny sort une belle parade et maintient son équipe hors de l’eau (30e). Énième avertissement trois minutes plus tard avec cette tentative de Santos, mais Bremer sauve le cuir devant sa ligne (33e). De plus, les Bianconeri voient leur portier polonais quitter la pelouse quelques minutes avant la pause, vraisemblablement en raison de douleurs à la poitrine. Le Sporting pousse, mais ne parvient toujours pas à conclure.

Et ce manque de réussite, la bande d’Amorim va le payer. Au retour des vestiaires, les Bianconeri reprennent le contrôle du match face à un Sporting qui recule. La Vieille Dame domine, mais ne se montre guère dangereuse. C’est sur sa première véritable occasion que la Juve parvient à trouver la faille. Et qui d’autre que l’ancien maçon pour délivrer les siens ? Sur un corner de Di María, Vlahović fait parler son jeu de tête, mais Adán la renvoie, Federico Gatti surgit et pousse le cuir dans les filets (1-0, 73e). Pensant avoir fait le plus dur, la Juve décide alors de reculer. Le Sporting en profite pour multiplier les offensives. Et sans un grand Perin dans le money time, auteur d’une double parade devant Gonçalves puis Bellerin (91e), les Turinois n’auraient pas remporté ce match. Sans être étincelante, la Juve s’adjuge donc ce maigre succès avant le match retour dans une semaine à Lisbonne. Ça promet…

Juventus (3-4-3) : Szczęsny (Perin, 43e) – Danilo, Bremer, Gatti – Kostić (Fagioli, 63e), Rabiot, Locatelli (Paredes, 85e), Cuadrado – Chiesa, Milik (Vlahović, 63e), Di María (Pogba, 85e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Sporting CP (4-4-2) : Adán – Inácio, Coates, St.Juste (Diomande, 49e) – Santos (Reis, 62e), Gonçalves, Morita, Esgaio (Bellerin, 77e) – Trincão, Chermiti (Gomes, 62e), Edwards (Essugo, 77e). Entraîneur : Rúben Amorim.

