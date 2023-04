Pronostic Juventus Sporting : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

La Juventus concentrée sur la C3 face au Sporting

Ce quart de finale entre le Sporting et la Juventus Turin met aux prises deux formations qui ont commencé leur campagne européenne en Ligue des Champions. Les Portugais avaient fini en troisième position d’une poule dominée par les Anglais de Tottenham et les Allemands de Francfort. Contraint ensuite de disputer un barrage, le Sporting a facilement disposé des Danois de Midtjylland (1-5 en cumulé) malgré un match nul à domicile à l’aller. En 8e de finale, les Portugais ont réalisé un exploit en sortant l’actuel leader de Premier League, les Gunners d’Arsenal, sans gagner un match (victoire aux buts). Les hommes du très convoité Ruben Amorim ont une mission compliquée contre la Juventus car ils ont perdu le match aller (1-0). Depuis ce revers, la formation lisboète a de nouveau perdu du terrain en championnat en partageant les points avec Arouca ce week-end (1-1). Suite à cette prestation, le Sporting se trouve en 4e position avec 7 points de retard sur la 3e place et 9 sur la 2e, qualificative pour la Ligue des Champions.

► 100€ de Bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, la Juventus semble tout miser sur les coupes dans cette fin de championnat. En effet, la Vieille Dame est engagée en demi-finale de la Coppa Italia face à l’Inter et donc dans ces quarts de finale de l’Europa League face au Sporting. Les Italiens ont réalisé une bonne opération en s’imposant lors de l’aller grâce à un but de Gatti en fin de rencontre mais devront tenir le coup au Portugal. Lors de son parcours en Europa League, la Juve s’est montrée plus performante loin de ses bases qu’à domicile avec des succès à la Beaujoire face au FC Nantes (0-3) et contre les Allemands de Fribourg (0-2) au tour précédent. En s’inclinant sur la pelouse de la Lazio (2-1) et à Sassuolo (2-1) lors des deux dernières journées de Serie A, la Vieille Dame semble se focaliser sur cette C3. Absent depuis le début de saison, Paul Pogba a disputé quelques minutes lors des 2 dernières rencontres et pourrait être un atout supplémentaire dans cette dernière ligne droite. Sûrs de leur force et avec leurs solides attaquants Vlahovic et Milik devant, les Bianconeri devraient accrocher un résultat à Lisbonne, qui lui permettrait de se qualifier pour les demi-finales.

► Le pari « Victoire Juventus ou match nul » est coté à 1,58 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 216€ (316€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Milik ou Vlahovic buteur » est coté à 2,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 300€ (400€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Sporting – Juventus :

– 100€ DIRECT(Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en Bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Sporting Juventus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La frayeur de Szczesny, remplacé à cause d’une gêne à la poitrine