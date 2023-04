La frayeur de Szczesny, remplacé à cause d’une gêne à la poitrine  

Le Polonais a mal réagi quand il a vu que sa défense prenait l’eau.

Sorti peu avant la mi-temps du quart de finale aller de Ligue Europa entre la Juventus et le Sporting ce jeudi (1-0), Wojciech Szczesny a inquiété tout son monde. À la 44e minute, l’international polonais (72 sélections) a d’abord fait signe aux soigneurs qu’il ressentait une douleur à la poitrine, avant de s’accroupir devant sa ligne plusieurs minutes. Sorti en larmes et remplacé par Mattia Perin, Szczesny a alors passé quelques examens dans les entrailles de l’Allianz Stadium pendant que ses partenaires dominaient le Sporting sur le pré. Après la victoire des Bianconeri, il est apparu rassuré au micro de Skysport : « Je vais bien […] je suis un peu anxieux mais je viens de faire des contrôles et tout va bien. Que s’est-il passé ? La peur, quelque chose qui ne m’était jamais arrivé, j’avais du mal à respirer, un peu d’anxiété et de peur, mais maintenant je vais beaucoup mieux. »

Heureusement pour la Juve, sa doublure Mattia peut devenir une solution pérenne.

La Juventus se fait peur face au Sporting