Juventus : Federico Gatti, le maçon qui met pression

C’est un beau roman, c’est une belle histoire : celle de Federico Gatti. Arrivé cet été à la Juve, le défenseur italien s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de l’arrière-garde piémontaise. Mais le néo-international italien a bourlingué, connu les divisions amateurs et a même été maçon. Started from the bâtiment...

Le parcours de Federico Gatti n’a rien d’un long fleuve tranquille, et pourrait bien inspirer les amateurs de vidéos de motivation. Pourtant, tout commençait sur de bonnes bases. À 6 ans, Federico parvient à rejoindre les équipes de jeunes de son club de cœur (et celui de sa famille au préalable), le Torino. Oui mais voilà, au moment de passer sur les grands terrains, le Piémontais se voit recaler et n’intégrera pas le centre de formation. Première désillusion. Alors âgé de 14 printemps, le gamin rebondit à Alessandria. Mais nouvel échec et deux ans après son arrivée, il se voit contraint d’enchaîner les prêts dans les divisions régionales : Pavarolo (2014-2016, 2017-2018) et Saluzzo (2016-2017). Face au mur, le monde professionnel semble très loin, mais le natif de Rivoli ne désespère pas : « J’ai vécu de bonnes choses, aussi des mauvaises, mais tout m’a aidé à grandir. Je tiens à remercier les personnes qui n’ont pas cru en moi, vous m’avez donné une force supplémentaire. »

Peintre la journée, footeux le soir

L’adolescent fait face à ses premiers échecs, bourlinguant dans les divisions régionales. Un an avant sa majorité, il se retrouve contraint d’arrêter l’école et enchaîne les petits boulots, d’épicier à maçon. « Cela n’a jamais été simple pour lui, il a vécu plusieurs épisodes compliqués, mais a toujours été confiant. Il n’a jamais baissé les bras », rappelle son géniteur Ludovico chez KickOff Frosinone. Néanmoins, si le gamin arrive lessivé de sa journée de boulot passé sur un échafaudage à manier le burin, il assure sur le terrain. Si bien que lors de son deuxième prêt à Pavarolo, Federico attire les convoitises. À l’été 2018, il s’engage avec Verbania qui évolue en Eccellenza, la cinquième division italienne. Sous les ordres de Roberto Frino, le fan du Torino continue sur sa lancée, mais doit toujours enchaîner les petits boulots : « C’était un bon joueur, mais nous n’avions pas de garanties sur son potentiel. Il ne gagnait pas grand-chose, nous étions un club modeste. Alors à côté, il travaillait, je crois qu’il faisait peintre au moment où j’étais au club », explique son mentor le temps d’une saison. Véritable pilier, Gatti devient un grand artisan de la montée des siens en Serie D.

C’est alors qu’un pilier de la Serie C, Pro Patria, décide de s’attacher ses services pour la somme rondelette de 100 000 euros. À 22 ans, après deux saisons complètes en Eccellenza puis en Serie D, le roc de 190 centimètres découvre enfin le monde professionnel. L’occasion de dire au revoir à sa vie d’avant : « Il y a deux ans, je travaillais comme maçon, je montais des portes et des fenêtres, le soir je m’entraînais dans la boue. Je souhaite avant tout remercier mes agents, ma famille et ma femme qui m’ont soutenu dans les moments difficiles. » Fini les boulots harassants et les pauses dej’ à base de sandwich emballé dans du papier-alu, Federico Gatti décroche son premier contrat professionnel et peut désormais se concentrer pleinement sur le ballon rond. En Serie C, l’ancien homme des chantiers continue sur sa lancée et dispute la quasi-totalité des rencontres (34 matchs joués sur 38 possibles). Les Tigrotti parviennent même à disputer les play-off pour la montée en Serie B, mais se font sortir dès le premier tour face à… la réserve de la Juve.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Alors que l’Italie est en liesse après la victoire à l’Euro, Federico Gatti va lui aussi vivre un été enchanté. Un certain Fabio Grosso, alors coach de Frosinone, tombe sous le charme de ce jeune homme à la calvitie avancée : « Il a toutes les qualités pour devenir un très grand défenseur », visionnait déjà le champion du monde 2006 qui parvient à le convaincre. Gatti fait ses valises pour le Latium, et s’engage avec le club de Serie B. Là-bas, le défenseur piémontais enchaîne les prestations XXL et devient l’une des références à son poste. Tellement performant que la Juve flaire le bon coup et le recrute en janvier 2022 pour cinq millions d’euros, puis le laisse terminer sa saison en prêt à Frosinone. Après une saison complète, Frédéric se voit récompenser par une convocation avec l’équipe d’Italie. Traduit en français, cela signifierait que Didier Deschamps décide de convoquer Gautier Lloris chez les Bleus. « Être ici est une émotion unique, s’entraîner avec des champions, je ne pouvais pas espérer mieux », lâchait sobrement l’intéressé lors de sa première convocation. Pour son baptême du feu, il dispute 90 minutes face à l’Angleterre (0-0), match durant lequel il se montre très performant : 65% de duels gagnés, trois interceptions, 82% de passes réussies.

Retour dans le Piémont

« Personne n’arrive à le passer, il joue avec une très grande personnalité », déclarait récemment l’ancien défenseur turinois Andrea Barzagli au sujet du nouveau roc de la défense turinoise. Six mois auront donc suffi au fan du Torino pour conquérir le cœur des tifosi noir et blanc. Justement, lors de sa signature, son père a souhaité rappeler que « la famille supportera Federico et seulement Federico » et aurait préféré que son fils rallie le Torino : « Il a reçu un appel de Juric l’année dernière, mais finalement, la Juve a devancé le Toro dans les négociations. » Solide dans les duels, toujours bien placé et propre dans les relances, Gatti s’est imposé comme une valeur sûre de l’arrière-garde turinoise aux côtés de Bremer et de Danilo. « Je vais bientôt prendre la nationalité brésilienne », aime plaisanter le numéro 15. Ces dernières semaines, l’ancien joueur de Verbania a délivré deux prestations XXL face à l’Inter, en championnat et en coupe. « Agressivité à la Chiellini, efficace aussi bien dans les duels que dans l’anticipation. Une application mentale parfaite », pouvait-on lire dans les colonnes de Tuttosport après la demi-finale aller de Coppa (1-1).

Après la fin de l’ère Bonucci-Barzagli-Chiellini, les dirigeants bianconeri ont décidé de sortir le chéquier pour trouver les héritiers : 85 millions d’euros sur De Ligt, 31 pour Romero, 19 pour Demiral et autant pour Caldara. Ironie du sort, c’est bien un ancien maçon de la région qui est parvenu à assurer cet héritage. À seulement 24 printemps, Federico Gatti est parvenu à rendre Rugani ringard, s’imposant comme le présent et l’avenir de la Vieille Dame. Face à la pénurie de défenseurs centraux italiens flamboyants, le nouveau chouchou de l’Allianz Stadium s’inscrit dans l’avenir de la Nazionale. « Il deviendra un très grand joueur, il est intelligent, physique et propre techniquement », avançait Roberto Mancini en juin dernier. Le fait qu’un pensionnaire de Serie B parvienne à disputer 90 minutes face à l’Angleterre témoigne aussi du déclin italien à ce poste. Après tout, le football italien avait-il besoin d’autre chose que d’un homme qui excelle dans l’art de boucher des trous ?