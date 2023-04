La Juventus et l’Inter se neutralisent

Au terme d'un combat de boxe, avec ses temps forts et ses temps faibles, la Juventus et l'Inter ont maintenu le suspense intact pour la manche retour de leur demi-finale de Coupe d'Italie (1-1). Non sans une once d'invectives au moment d'emballer le cadeau d'adieu.

Juventus 1-1 Inter

Buts : Cuadrado (83e) pour les Bianconeri // Lukaku (90e+5, SP) pour les Nerazzurri

Expulsions : Cuadrado (90e+7) pour les Bianconeri // Lukaku (90e+5) et Handanovič (90e+7) pour les Nerazzurri

Une finale avant l’heure. Un poncif éculé mais bel et bien porteur de sens pour désigner une affiche entre la Juventus et l’Inter à ce stade de la compétition, quand la Cremonese et la Fiorentina s’affronteront mercredi dans l’autre partie de tableau. Finalement, c’est un derby d’Italie intense et rythmé en première période, puis plus terne après l’entracte, qui a eu lieu à Turin, ce mardi soir (1-1). La Vieille Dame et le Biscione ne sont pas plus avancés, et devront se livrer une bataille du même acabit, à Giuseppe-Meazza, le 26 avril prochain.

La température monte

Pas le temps de gamberger à l’Allianz Stadium que Locatelli récupère la sphère dans le rond central, avant de s’appuyer sur Vlahović. À la conclusion, Di María croise du droit, au sol. Une frappe que Handanovič s’empresse de dévier du bout des paluches (4e). Entreprenante, la Juventus se signale ensuite par Danilo, qui mitraille hors cadre un second ballon repoussé par l’arrière-garde de l’Inter (10e). Imité par Locatelli, le latéral brésilien voit également les visiteurs se rebiffer, lorsque Lautaro reprend un centre de Bastoni, sans pour autant perturber Perin (11e), qui se couche ensuite sur un puissant coup franc enroulé de Dimarco (20e). L’Inter prend petit à petit possession du cuir et fait la passe à dix, en attendant de voir la Juve se livrer. Džeko sort lui aussi du bois après un rush côté gauche, mais sans succès (25e). Collectivement, l’Inter prend vraiment confiance, et Brozović pousse Perin à la parade, plein centre, sur sa reprise (33e). Si la Juventus finit également fort, avec une tête de Vlahović dans la niche de Handanovič (38e), Bremer est contraint de s’interposer sur une lourde frappe du gauche de Dimarco en pleine surface (45e).

Lukaku au finish

Toujours aux commandes de la possession, l’Inter endort par séquence la Juventus. Mais Vlahović fait passer un frisson dans la défense nerazzurra, en s’imposant à nouveau dans le domaine aérien, après un centre venu de Fagioli, côté droit. C’est au-dessus (48e). Kostić s’y essaie, lui, des 30 mètres, mais sa tentative puissante file au-dessus de la transversale (59e). Les défenses prennent le pas sur les attaques dans le second acte, mais Mkhitaryan manque de renvoyer Max Allegri à ses calculs d’apothicaire, avec sa tentative déviée à l’entrée de la surface turinoise, qui vient mourir à quelques encablures du montant gauche de Perin (64e). Finalement, alors que les Bianconeri se remettent en état de marche, Cuadrado se retrouve seul au second poteau, sur la droite de la surface des visiteurs, après un centre de Rabiot dévié par la défense de l’Inter. Le fringant danseur colombien ne se fait pas prier pour fusiller papy Handanovič à ras, un ballon prolongé par Bastoni au fond des filets (1-0, 83e). Las pour cette incorrigible Vieille Dame, Bremer touche le ballon de la main au bout du temps additionnel, laissant tout le loisir à Lukaku de placer un contre-pied parfait sur penalty (1-1, 90e+5), pour mettre un point final à ce combat de boxe. Dans la confusion générale, puisque le Diable rouge, ainsi que Cuadrado et Handanovič, seront expulsés dans la foulée d’une partie de pousse-torse générale.

Juventus (3-5-1-1) : Perin – Gatti, Bremer, Danilo – Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić – Di María – Vlahović. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Inter (3-5-2) : Handanovič – D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Brozović, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Džeko. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Nantes : Souviens-toi le printemps dernier