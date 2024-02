L’Inter fait boiter la Juve et s’adjuge le derby d’Italie

Inter 1-0 Juve

But : Gatti (csc) (37e) pour l’Inter

Premier coup de massue abattu sur le crâne de la Serie A.

Dans un San Siro chaud bouillant, la formation de Simone Inzaghi a logiquement dominé la Juventus (1-0) grâce à un but inscrit contre son camp par le malheureux Federico Gatti en fin de première période. C’est sur un ballon mis dans la boîte par Nicolo Barella, où Benjamin Pavard a loupé le ballon sur un retourné ciseau et où Marcus Thuram a aussi manqué son geste dans la foulée, que le mouvement de corps de l’attaquant français a obligé le défenseur juventino à la pousser au fond du torse.

Il faut dire qu’hormis sur une frappe tendue du même Gatti qui a fait passer quelques sueurs froides au sémillant Yann Sommer, l’Inter a dominé son sujet et aurait dû faire le break en seconde période. Une nouvelle fois très bon ce dimanche soir, Hakan Çalhanoğlu a trouvé le montant gauche de Wojciech Szczęsny avant que le portier international polonais ne sorte le grand jeu devant Barella et surtout Marko Arnautović, qui doit encore se demander comment il n’a pas pu inscrire le but du break suite à un magnifique mouvement et un centre parfait de Denzel Dumfries.

Avec ce précieux succès, l’Inter s’envole en tête de la Serie A et prend provisoirement quatre points d’avance – avec un match de moins – sur son concurrent du soir. Un premier tournant, un vrai, dans la course au Scudetto.

