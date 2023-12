La Juve arrache la victoire dans le money-time

AC Monza 1-2 Juventus

But : Rabiot (12e) et Gatti (90e+4) pour la Vieille Dame // Carboni (90e+2) pour Monza

Une victoire de campione !

En déplacement sur le gazon de Monza, la Juve est parvenue à assurer l’essentiel (2-1). Un succès arraché dans le money-time permettant aux Bianconeri de s’installer provisoirement en tête de la Serie A, en attendant le choc Napoli-Inter prévu dimanche soir. Première défaite de la saison à la maison pour Monza mais rien d’alarmant, le club lombarde reste confortablement installé à la neuvième place.

Sous la pluie et le froid lombard, les Turinois se rendent d’emblée la tâche facile. Sur un long ballon, Kyriakopoulous accroche Cambiaso dans la surface. Penalty incontestable, Vlahović s’en charge mais bute sur un immense Di Dregorio qui sort le grand jeu devant l’attaquant serbe et réalise deux somptueuses parades (11e). Mais dans la foulée, la Vieille Dame obtient un corner, Rabiot prend le dessus sur Gagliardini et claque une tête puissante. Cette fois-ci, le portier biancorosso est battu (0-1, 12e). Les hommes de Palladino cherchent à réagir en multipliant les possession mais celles-ci sont stériles. Tout le contraire de la Juve qui se montre nettement plus dangereuse, à l’image de ces deux grosses occasions de Gatti (33e) puis de Rabiot (35e).

Les Bianconeri n’ont toujours pas fait le break, les Brianzoli sont toujours dans le coup. Dans la dernière demi-heure, Monza domine outrageusement face à une Juve bien décidée à faire le dos rond. Impériale pendant 90 minutes, la Vecchia Signora craque dans le money-time. Carboni, 18 piges, lâche un centre que personne ne dévie, Szczęsny est surpris et voit le cuir finir dans ses filets. (1-1, 90e+2). Sur leur première frappe cadrée du match, les Lombards parviennent à égaliser et pensent avoir fait le plus dur. Mais dans les ultimes minutes, Rabiot fait la différence couloir droit et sert Gatti qui s’y prend à deux fois pour marquer et arracher une victoire rocambolesque (1-2, 90e+4).

L’Allegrissmo n’est pas mort.

AC Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio – Marí (Carboni, 66e), Caldirola, D’Ambrosio – Kiriakopoulos (Pereira, 66e), Gagliardini, Pessina, Birindelli (Colombo, 46e) – Ciurria, Colpani (Carboni, 76e) – José Machín (Mota, 46e). Entraîneur : Raffaele Palladino.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Sandro, Bremer, Gatti – Kostić, Rabiot, Caviglia (Danilo, 70e), Cambiaso (Locatelli, 87e), McKennie – Chiesa (Kean, 75e), Vlahović (Milik, 70e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

