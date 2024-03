La femme de Loris Karius espère le voir quitter Newcastle pour l'Italie

Nouveau-Château, c’est non pour la famille Karius.

Depuis un an et demi et son arrivée à Newcastle, Loris Karius ponce le banc des Magpies, où il occupe le poste de troisième gardien. En fin de contrat au terme de la saison, le gaffeur de la finale de Ligue des champions 2018 pourrait avoir des envies d’ailleurs, notamment pour des raisons familiales. « J’espère qu’il prendra la meilleure décision pour sa carrière. Je vis à Milan, alors disons qu’être proches de Milan serait l’idéal pour nous », a livré sa compagne Diletta Leotta, journaliste pour Sky Sports en Italie, dans une interview pour TuttoSport.

Depuis 2020, le portier n’a disputé que sept rencontres, dont une cette saison lors la défaite contre Arsenal (4-1). La destination idéale ? « Il pourrait rejoindre Monza ou n’importe quelle autre équipe en Italie. Je serais heureuse qu’il vienne en Italie pour jouer près de sa famille. »

Une belle manière de déposer un CV.

