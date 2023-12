Loris Karius de nouveau titulaire en Ligue des champions ?

Attendez, il joue encore ? Vraiment ?? Mais où ???

À Newcastle ! Qui affronte justement l’AC Milan ce mercredi soir lors d’une dernière journée de Ligue des champions qui s’annonce chaud bouillante pour le groupe F. Et pour cause : les boulettes du gardien allemand pourraient qualifier le PSG, qui dispute un ultime match décisif pour une qualif’ en huitièmes de finale de LDC à Dortmund. Pour cela, il faudra que Loris Karius, qui dispute son tout premier match avec les Magpies en 2023, motive ses partenaires à arracher le match nul. Oui ! Une égalité entre les deux équipes suffira aux Parisiens.

Tout reste à prendre avec des pincettes, car le dernier match de Loris Karius en LDC remonte au 26 mai 2018 et une défaite 3-1 avec Liverpool en finale de la coupe aux grandes oreilles. Ce jour-là, victime d’une commotion cérébrale après un choc avec Ramos, il avait malheureusement brillé pour ses bévues décisives et non pour ses parades. Peut-être que son coach, Eddie Howe, se ravisera-t-il dès l’échauffement ? Car Newcastle aussi vise la qualif ce soir, et Karius n’a disputé qu’un petit match de Caraboa Cup en un an et demi, ça fait léger…

Depuis son départ des bords de la Mersey, le gardien de but a défendu les couleurs de Besiktas (2018-2020), puis de l’Union Berlin (2020-2021), avant d’atterrir à Newcastle en 2022. C’est donc 5 ans après la nuit des deux boulettes que le troisième gardien dans la hiérarchie devrait profiter du forfait de Nick Pope, habituel titulaire, et de la potentielle absence de sa doublure, Martin Dúbravka (absent de l’entraînement ce mardi).

Vous l’aurez compris, tout se passera à Saint James Park ce mercredi soir.

