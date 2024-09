Le beau geste de Newcastle envers le club de Wimbledon

Pourtant c’était parfait pour une partie de golf.

Alors que la rencontre de League Cup entre l’AFC Wimbledon et Newcastle devait avoir lieu ce mardi 24 septembre, celle-ci a été annulée suite aux fortes pluies tombées dimanche soir. Les conséquences pour la pelouse du stade Cherry Red Records, l’antre de l’AFC Wimbledon (4e division) ont été désastreuses puisqu’un immense gouffre a fait son apparition sur la pelouse.

Newcastle have donated £15,000 to help with the cost of repairs at Plough Lane, AFC Wimbledon's stadium, after an unprecedented amount of flooding forced their EFL Cup tie to be postponed 🚨👏 pic.twitter.com/9OM5yOR13K

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 24, 2024