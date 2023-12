Quand Tony Blair pensait délocaliser le Wimbledon FC à Belfast

On vous raconte pas les déplacements pour les supporters.

Des documents déclassifiés, datant de 1997 et relayés par la BBC, révèlent que l’ancien Premier ministre britannique (1997-2007) Tony Blair a voulu relocaliser le club de Wimbledon, basé dans le Sud de Londres, en Irlande du Nord. Selon les documents, Blair estimait en effet que ce serait « une excellente chose si Wimbledon était délocalisé à Belfast ». Mais pourquoi, by Jove? L’ancien PM travailliste et ses pairs estimaient que cette délocalisation constituerait une vraie fort pour le championnat anglais afin d’attirer le public d’Irlande du Nord.

Le club, qui évolue actuellement en D4 anglaise (sous une nouvelle structure), était à l’époque pensionnaire de première division. Le Wimbledon FC aurait aussi changé de nom, pour être renommé en Belfast United, et aurait bénéficié d’une nouvelle enceinte de 40 000 places à laquelle se serait ajoutée une académie. L’idée intervenait au moment où le club de Londres partageait le stade de Crystal Palace. Finalement, la délocalisation a bien eu lieu, mais en 2004 et à Milton Keynes, suite à la relégation de Wimbledon en 2000. Le club a ainsi été rebaptisé Milton Keynes Dons et donné malgré lui naissance à l’AFC Wimbledon, recréé par ses supporters historiques, toujours à Londres.

De Blair à flair, il y a qu’une lettre de différence.

Un dirigeant de Wimbledon viré après des propos sexistes envers une collègue